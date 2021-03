Latina-Rieti rinviata tre ore prima della palla a due: campionato sempre meno credibile

Si gioca, anzi no: ma stavolta è veramante clamoroso il modo. Alle 15 di oggi l'ufficio gare della Fip ha comunicato alla Benacquista Latina che il match in cartello alle 18, tre ore dopo, era rinviato a data da destinarsi, per una ulteriore positività emersa nel gruppo squadra dei sabini, già privo di De Laurentiis, Pepper e Stefanelli in attesa dell'ok per rientrare dopo la positività dovuta al Covid. In mattinata la Lega aveva confermato lo svolgimento della partita, poi rinviata. Nel merito del rinvio non si può entrare, per carità, la salute delle persone è prioritaria, ma non sembra la migliore idea continuare a tenere in piedi così una stagione dove, al termine delle prima fase, si devono recuperare ancora 31 gare: 12 nel girone Verde, 19 in quello Rosso, quello della Benacqusita. Anche in caso di disputa, la gara di oggi, sarebbe stata tutt'altro che lo specchio della regolarità, perché far scendere in campo un team come Rieti, privo di tre pedine del quintetto base, non sarebbe stato il massimo della sportività. La soluzione, voluta da quasi tutti i club, è sotto gli occhi di tutti: le prime 4, 6 o 8 che siano di ogni girone subito qualificate ai play-off, le altre tutte salve. Peccato che a questi livelli l'opinione chi sborsa i soldi per fare i campionati (presidenti e imprendotori vari) conti poco o nulla, mentre i dogmi della Fip permangono immutabili, anche di fronte a una situazione di totale emergenza

