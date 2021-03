Latina-Rieti rinviata: una positività nel team reatino causa lo spostamento del derby laziale

Si gioca, anzi no. La Benacquista Latina, ferma dal 10 febbraio per reiterati rinvii delle gare in calendario, doveva tornare in campo domani 7 marzo, alle 18, in casa con la Kienergia Rieti. Invece i pontini dovranno rimanere ancora fermi rinviando la quinta gara consecuitiva, perché il team sabino è in isolamento fiduciario predisposto dalle autorità comperenti per positività di un membro del team. Latina, che ha tutte le date di marzo impegnate da calendario ordinario e recuperi, probabilmente recupererà la sfida con la Kienergia dopo il 3 aprile. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

«La Benacquista Latina comunica ufficialmente che, confermata la positività al tampone molecolare del componente gruppo squadra della Kienergia Rieti, vista la disposizione di isolamento fiduciario predisposto dalle competenti autorità sanitarie territoriali di tutto il gruppo squadra reatino e d’accordo con il club Kienergia Rieti, le squadre hanno concordato il rinvio a data da destinarsi del match».

