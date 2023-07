Lunedì 3 Luglio 2023, 12:34

Tutto a Latina parla di lui. Tutti hanno un ricordo legato a Vincenzo D'Amico, il campione, il ragazzo che a 19 anni vinse lo scudetto nella Lazio di Maestrelli e Chinaglia. Era partito da Latina e non se n'è mai andato. Domani, dopo i funerali a Ponte Milvio a Roma, il feretro partirà alla volta di Latina dove verrà allestita la camera ardente al Museo Cambellotti. La sindaca Matilde Celentano ha proclamato il lutto cittadino e le bandiere a mezz'asta. Mercoledì alle 10 funerali anche a Santa Maria Goretti.

Era un talento. Lo era sempre stato, fin da bambino. Tutto inizia Nicolosi, alle case popolari. Lo raccontava spesso: «Nel mio cuore ho ancora il settimo e l'ottavo lotto». Lì ha tirato i primi calci.

«L'ho scoperto io Enzo, così lo chiamavo - racconta mister Angelo Grasso, una vita passata ad allenare i ragazzi - Abitavo all'Inps, lo vidi giocare una sera, aveva dieci anni, ho visto come correva, come si muoveva, gli dissi vieni a giocare al Cos. Quando mi sono spostato a Santa Maria Goretti volevo portarlo, ma mi disse che la famiglia frequentava l'oratorio lì. Poi andò subito all'Almas».

D'Amico raccontava di quel provino a Roma. «Mi tolsero dopo cinque minuti, pensavo di aver fatto un disastro». Invece l'allenatore si fece una risata: «T'ho tolto perché non ti deve vedere nessuno, sei troppo forte».

«Lo capivi da come correva, c'aveva le cosce grosse, era imprevedibile» ricorda Grasso. Non l'ha mai persa. I tifosi della Lazio hanno stampati in mente i suoi dribbling, le sue finte, i suoi gol. «Andai a vederlo a un torneo, lo marcava Rinaldi, era un gran terzino, giocava con l'Anzio. Beh, quella sera a Enzo non l'ha preso mai» racconta Grasso.

In città era già un mito. Teo Rendicini era bambino: «Mi rimase impressa una cosa, sapeva farla solo lui: si metteva davanti alla porta e palleggiava col palo, lo tirava e lo riprendeva, senza mai farlo cadere». Sono rimaste mitiche le partite con Tommaso Ruscetta e Roberto che giocava nella Fulgor Cavi di Fascetti, e poi Marco Croatto che tutti vedevano come il suo erede. «Alle case popolari giocavano partite incredibili».

Dopo l'Almas subito la Lazio, la prima squadra giovanissimo, Maestrelli che stravedeva per lui, lo scudetto. Ma Latina gli è rimasta sempre nel cuore, la città della sua famiglia, dove è tornato dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Sui campi della serie B lo ha incrociato anche Damiano Coletta, l'ex sindaco di Latina. «Strani gli incroci della vita, mi è capitato di affrontarlo, un Pescara-Lazio - racconta - c'erano le marcature anche a centrocampo all'epoca e lui toccò a me. Scherzammo: oggi Latina contro Latina, eh? Era un totem, ma manteneva sempre quella vena ironica». E poi la Virtus. «Quando rifondammo il Latina - ricorda Coletta - gli andai a chiedere di fare il presidente. Lo fece per i primi due anni, prima di Condò». A Latina il secondo matrimonio. «Li ho sposati io, lui e Simona, in Comune. Lo presi in giro, gli dissi: girati, fammi vedere se hai il numero dieci anche sulla giacca».

Fu il primo campione a partecipare e a vincere l'Inge Kallen. «Lo vinse nel 1991, con una squadra tutta di Latina, con il fratello Rosario, con il nipote Vincenzo Frasca e con Gianfranco Mannarelli - ricorda Paolo Finestra - Era fortissimo, ci ho giocato contro, ti nascondeva la palla, segnò su punizione con una palla a giro e le porte piccole. E poi era una persona speciale, sempre gentile, umile, simpaticissimo, una famiglia squisita. Gli sono riconoscente, fu il primo campione a giocare il torneo, gli fece fare il definitivo salto di qualità».

Chi vuole bene alla città gli riconosce il suo attaccamento. Le cene, le rimpatriate tra calciatori. Andava, sorrideva, aveva una parola per tutti. «L'ho incontrato l'ultima volta a maggio - racconta l'avvocato Benedetto Faralli - per caso, ero a cena alla Locanda del Bere, ci siamo fatti un selfie, l'abbiamo mandato agli amici laziali, abbiamo scherzato. Non c'era bisogno di dire altro». Gli amici sapevano, la malattia, la voglia di lottare. Ma sempre con discrezione, sempre defilato.

«Che dire, rappresentava Latina - commenta lo scrittore Pierluigi Felli - per me ha significato quello, lui ha vissuto i luoghi che amavo, l'Oratorio, Santa Maria Goretti, il Tribunale, i tre luoghi del popolo. Lui segna un passaggio, prima e dopo. Prima di lui si tifavano le squadre del nord, quando lui va alla Lazio qui i laziali diventano tanti, la lazialità nasce con lui. Il primo club nasce nel 73 con Evasio Rossi e Tati Bersani, erano ragazzi come lui, quelli del muretto». Così per sempre. «Quando veniva alle cene del Lazio Clan era uno di noi, non l'ospite». Per ricordarlo il Lazio Clan domani sarà con uno striscione alla camera ardente.