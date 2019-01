Latina, riaprono le scuole: problemi di riscaldamento in 5 plessi (si 76) risolti a metà mattina

Ultimo aggiornamento: 11:35

Problemi questa mattina a Latina alla riapertura delle scuole dopo le feste natalizie in cinque plessi su 76 di competenza comunale. «Fortunatamente tutti risolti entro le 10.30 - spiega l'assessore alla Scuola Gianmarco Proietti - All'accensione si sono rotti dei pezzi che sono stati sostituiti in tempi rapidi». Dopo le segnalazioni il Comune ha inviato sul posto i tecnici della manutenzione.In città i problemi si sono verificati alla scuola media Volta. «Ma le classi erano tutte riscaldate - assicura Proietti - il problema era cirscoscritto a due corridoi e ad alcuni uffici». Gli altri disagi hanno riguardato i plessi dei borghi. A Borgo Isonzo, a Borgo Sabotino e a Borgo Carso (sia Materna che Elementare) «i tecnici hanno sostituito il bruciatore e alle 10 e 15 i termosifoni erano di nuovo caldi - continua Proietti - D'altra parte con l'assessore Emilio Ranieri avevamo verificato che il 4 gennaio tutti i riscaldamenti delle scuole fossero accesi per evitare problemi alla riapertura delle classi».Riscaldamenti in funzione anche in via Cilea. «Durante il sopralluogo fatto il 4 gennaio - spiega Proietti - gli operai stavano ancora lavorando ma ci avevano assicurato che tutto sarebbe stato in regola per il 7 mattina, anche a costo di lavorare domenica sei gennaio. E sono stati di parola»Qualche problema infine anche a Borgo Bainsizza dove è stato necessario recuperare il pezzo e anche in questo caso l'impianto a ripreso a funzionare a metà mattina. «Non credo abbia molto senso fare allarmismo, su 76 plessi - sottolinea Proietti - i problemi sono stati circoscritti a 5 scuole e anche lì in due ore tutto è stato risolto».