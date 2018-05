Latina, riaperto il cantiere Openfiber in via Pio VI dopo che era stato chiuso e riasfaltato

Diasagi questa mattina in centro a latina per un nuovo cantiere aperto da Openfiber, la società che sta cablando il capoluogo pontino. La curiosità sta nel fatto che i lavori sono ripartiti lungo via Pio VI, proprio all'altezza di largo Impastato, dopo che il cantiere era stato chiuso il mese scorso, con i lavori ultimati, e addirittura riasfaltato. Ne è la riprova il fatto che la posa dell'asfalto aveva cancellato la pista ciclabile che corre lungo via Pio VI e si aspettava che venisse nuovamente ridipinta di rosso e messa in sicurezza con i catarifrangenti. Il Comune aqveva contestato quel ripristino e dunque si attendeva che venisse effettuato secondo quanto previsto. Invece a sorpresa questa mattina sono cominciati nuovi scavi, sia in quel tratto, sia lungo la traversa adiacente.

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA