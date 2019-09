Latina, rapina nella sala slot del Nicolosi: due banditi fuggono con il bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina nella notte alla sala slot del quartiere Nicolosi. Nel mirino l'esercizio di via Marchiafava. Ad entrare in azione due banditi che si trovavano all'interno fingendosi normali clienti. I due si sono avvicinati al gestore e gli hanno intimato di consegnare il denaro contenuto in cassa, quindi lo hanno malmenato e sono fuggiti con una parte dell'incasso. Il bottino, ancora in fase di quantificazione, ammonta a qualche migliaio di euro. Il gestore della sala slot è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale Goretti. Subito dopo il colpo è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante e gli esperti della polizia scientifica alla ricerca delle tracce dei responsabili. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile che stanno acquisendo i filmati delle videocamere all'interno dell'esercizio.