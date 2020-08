Latina, rapina a mano armata in un'abitazione: arrestato Antonio "Patatino" Di Silvio

Armato di pistola si è recato in un'abitazione alla periferia del capoluogo per riscuotere un debito contratto da due fratelli. Antonio Di Silvio, classe 1992, detto "Patatino", è stato arrestato dagli investigatori della squadra mobile di Latina per rapina a mano armata. Non è riuscito a farsi pagare e così ha portato via solo alcuni effetti personali delle vittime: un IPod, una felpa, occhiali da vista e un paio di ciabatte. La refurtiva è stata rinvenuta alcune ore dopo dalla polizia nel corso di una perquisizione in una delle abitazioni della famiglia rom. Il sospetto è che dietro l'episodio ci sia un debito di droga o un prestito di denaro.

