Rapina in farmacia, giovane condannato a quattro anni e due mesi

Quattro anni e due mesi di carcere. E’ arrivata nel primo pomeriggio di ieri la sentenza a carico di Marco Pagani, il 22enne responsabile della rapina messa a segno l’11 settembre 2019 ai danni della farmacia del centro Lestrella nel quartiere Q4 a Latina.

Il ragazzo è comparso ieri mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Molfese per rispondere di rapina aggravata e uso di arma impropria, vale a dire un coltello. Il processo, così come richiesto dagli avvocati Cristiano Montemagno e Domenico Bianchi, si è svolto con rito abbreviato che consente di ottenere il beneficio dello sconto di un terzo della pena. Quel pomeriggio Pagani, con il volto coperto da una sciarpa e un cappello, era entrato nella farmacia Degli Spaziali in largo Peri armato di un coltello da cucina con il quale aveva minacciato una delle dipendenti mentre aveva afferrato l’altra per un braccio costringendola ad aprire il registratore di cassa e a consegnargli il denaro che c’era all’interno, circa 1500 euro. Poi la fuga e l’arresto a distanza di qualche giorno reso possibile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza anche grazie al precedente del colpo al Conad di viale Paganini del quale il ragazzo si era reso responsabile nel 2018. Il pubblico ministero Giorgia Orlando al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a quattro anni ma la pena inflitta dal giudice è stata ancora più severa, quattro anni e due mesi. Il gup ha comunque riconosciuto l’attenuante della patologia psichica dalla quale è affetto il ragazzo così come emerge dalla consulenza depositata dai legali in sede di interrogatorio, patologia per la quale sta seguendo un percorso terapeutico ad hoc. Pagani è stato inoltre condannato all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e al pagamento di una multa di 1400 euro

