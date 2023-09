Rapinata la gelateria Treccioni, banditi armati di pistola

Lunedì 4 Settembre 2023, 09:44







Rapinata ieri notte la gelateria Treccioni, in via Pierluigi Nervi a Latina. Era circa mezzanotte e mezza quando due banditi armati di pistola e con il volto coperto dai caschi hanno fatto irruzione nel locale. In quel momento c'erano due dipendenti. I banditi tenendole sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare l'incasso. Sono stati momenti terribili. Quando I due rapinatori sono usciti le due donne hanno dato l'allarme. Sul caso indaga la polizia.