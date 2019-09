Latina, rapina ai danni di una tabaccheria in via Persicara: banditi in fuga con l'incasso

Rapina nella tarda mattinata di oggi ai danni di una tabaccheria di via Persicara. Secondo una prima ricostruzione due uomini sono entrati in azione intorno alle 13, poco prima della chiusura e, armati di una pistola, hanno minacciato il titolare facendosi consegnare l'incasso. Poi sono fuggiti a bordo di un'auto. Sull'episodio, il secondo nel giro di pochi giorni dopo il colpo messo a segno ai danni della farmacia di largo Peri in Q4, indaga la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA