Cade un grosso ramo in via Cesare Augusto: ferita una donna

Un grosso ramo si è staccato da un platano in via Cesare Augusto a Latina ed ha colpito una donna che stava transitando sul marciapiede. E' accaduto poco dopo le undici nei pressi di una nota macelleria del capoluogo pontino. La donna è crollata a terra ed è stata sucbito soccorsa dal alcuni passanti che hanno allertato il 118. E' in corso il trasferimento al Santa Maria Goretti e ancora non si conoscono le condizioni della signora. Il ramo di una quindicina di centimetri di diametro cadendo si è spaccato in più pezzi.



Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA