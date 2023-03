Latina, ragazzo di 26 anni muore investito da un trattore: dramma in un'azienda sull'Appia

Un ragazzo di 26 anni è morto questa mattina in una azienda sull'Appia, in territorio di Cisterna di Latina. Il giovane è stato investito da un trattore in manovra nell'azienda che vende mangimi all'ingrosso. Immediatamente è stato dato l'allarme,. sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed è stata fatta atterrare un'eliambulanza, ma le ferite sono purtroppo risultate fatali e il giovane che aveva 26 anni è morto. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Cisterna e i carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

