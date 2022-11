Latina, ragazzina cade dal primo piano della scuola: portata con l'eliambulanza in codice rosso a Roma

Paura questa mattina in una scuola media di Latina. Un'eliambulanza è atterrata poco dopo le 10 nell'area verde che si trova vicino alla scuola Corradini di via Amaseno, a ridosso del centro città. Una ragazzina, secondo le prime notizie che frequenta la terza media, di 12 anni, è caduta dal primo piano dell'edificio, si tratta comunque di un primo piano alto, essendo il piano terreno rialzato. Immediata la telefonata partita dalla scuola per chiedere soccorso al 118.

E' intervenuta sia l'ambulanza sia l'eliambulanza e dopo le manovre di soccorso e stabilizzazione eseguite dal personale sanitario nel cortile della scuola, il mezzo - alle 11 - è decollato per trasportare la giovane studentessa all'ospedale. E' intervenuta anche la polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto, la dodicenne è caduta dalla finestra della sua classe.

La ragazzina di 12 anni è in gravi condizioni, è stata trasportata in ospedale a Roma, al Bambino Gesù, in codice rosso.

Nel frattempo la dirigenza dell'istituto Corradini ha contattato i genitori di tutti gli alunni della classe della ragazzina che stanno arrivando in via Amaseno per portare a casa gli studenti. I ragazzi sono comprensibilmente molto scossi, traumatizzati da quello che è accaduto alla loro compagna.