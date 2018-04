di Vittorio Buongiorno

LATINA - Questa sera la Provincia pontina avrà un nuovo presidente, tre i sindaci in corsa: Damiano Coletta, primo cittadino di Latina, Giada Gervasi di Sabaudia e Carlo Medici, sindaco di Pontinia.

Si vota da questa mattina alle 8 e le urne saranno aperte, nell’unico seggio allestito nella sala Loffredo, fino alle 20, quindi via allo spoglio. Sono eleggibili alla carica di presidente i sindaci in carica nei Comuni del territorio e il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.



COME SI VOTA

Sono elezioni di secondo livello, non partecipano quindi i cittadini ma gli amministratori da loro eletti: 460 tra sindaci e consiglieri comunali dei 31 Comuni della Provincia, visto che non votano quelli di Formia e Cisterna i cui consigli comunali sono stati sciolti anzitempo. Si vota per il solo presidente mentre il Consiglio provinciale, eletto nel 2017, rimane in carica fino allo scadere dei due anni.

Vinceranno le idee, i programmi oppure la tattica politica, o magari il risentimento? Il voto per l’elezione del presidente della Provincia è interessante per molti motivi. Ci aiuterà a capire il quadro politico provinciale dei prossimi mesi, visto che a quanto pare gli scenari stanno cambiando con grande rapidità e non sembrano più esserci coalizioni o alleanze solidissime. Lo dimostra il fatto che tutti gli schieramenti arrivano al voto divisi. Vale per il centrodestra, ma anche per il Pd e perfino per i civici che presentano addirittura due candidati, il sindaco di Latina, Damiano Coletta e quello di Sabaudia, Giada Gervasi. Il Pd ha invece candidato Carlo Medici, sindaco di Pontinia, ma non lo voterà tutto il partito, una fetta consistente ha infatti deciso che voterà per Damiano Coletta. Quanto al centrodestra non solo non ha candidati, ma i partiti della coalizione hanno fatto scelte diametralmente opposte. C’è Forza Italia che appoggia il candidato del Pd, Medici, C’è la Lega che appoggia invece la Gervasi, e c’è Fratelli d’Italia che ha lasciato ai suoi libertà di voto.

Ma, attenzione, il voto di ciascuno peserà in relazione alla grandezza del proprio Comune: il voto di un consigliere di Ponza, peserà numericamente meno di quello di un consigliere di Latina. Una differenziazione stabilita dalla legge Del Rio che ha suddiviso i Comuni in fasce demografiche: dalla più piccola in cui rientrano gli enti fino a 3 mila abitanti, alla più grande che per Latina è quella che comprende le città tra i centomila e i 250 mila abitanti. Gli eletti del capoluogo avranno un peso ponderato pari a 756, mentre quelli di Campodimele appena 29.

GLI SCENARI

Poste queste premesse difficile capire prima di questa sera come andrà a finire. Coletta ha il vantaggio di avere i voti pesanti della sua maggioranza latinense, la Gervasi conta quelli di Aprilia (seconda fascia) e Sabadia (terza fascia), Mentre Medici ha dalla sua le città guidate da Pd e da Forza Italia. Detta così si prefigura un testa a testa tra i tre, ma pesano anche altre variabili. Intanto il voto dei consiglieri di minoranza, ma non solo. Bisogna tener conto infatti anche dei franchi tiratori, di quelli che voteranno diversamente dal proprio schieramento.

Ecco perché il risultato sarà interessante per capire il quadro politico provinciale dei prossimi mesi e comprendere se quello emerso dalle ultime elezioni politiche e regionali è già andato in soffitta oppure no. Capire se le fratture del centrodestra sono superabili oppure no. Vedere quale delle due anime dem la spunterà, se l’ala vicina a Forte e alla Amici o quella che fa riferimento a la Penna e Moscardelli. Verificare se l’accordo Pd-Forza Italia è destinato a durare e a pesare sugli equilibri provinciali. Certo, a differenza delle Politiche in questo voto manca la variabile dei Cinque Stelle e la Lega ha un peso relativo, ma la scelta di appoggiare la Gervasi ha il sapore di una chiamata alla conta, proprio come quella di Fratelli d’Italia di lasciare libertà di voto ai propri iscritti. E qui che si gioca la partita, perché Fdi ha una forte rappresentanza a Terracina che è uno dei Comuni di seconda fascia e dunque il voto di Nicola Procaccini e dei consiglieri Fdi di Terracina potrebbe decidere l’esito della sfida accettando di restare subalterni a Forza Italia votando Medici, giocandosi la partita con la Lega votando la Gervasi, o sparigliando con un voto a favore di Coletta solo per ridimensionare il senatore di Fondi e i salviniani pontini. Ecco perché i risultati di questa sera sono così interessanti.



