Latina, store in via Piave: costruzione “bloccata” dall'ipotesi di un liceo musicale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un liceo musicale, inserito nelle norme tecniche degli anni Settanta che regolamentano un’area nella zona di via Piave, rischiano di bloccare la realizzazione di un edificio commerciale. Uno store al quale è interessato un grosso gruppo imprenditoriale. Il caso torna in commissione Urbanistica oggi dopo un primo passaggio nell’aprile scorso al termine del quale si decise un aggiornamento al fine di approfondire la vicenda. Il progetto prevede la realizzazione di edifici ad uso commerciale e uffici in quell’area all’angolo tra via Piave e via Reno.Alla commissione, presieduta da Celestina Mattei, sono stati invitati - oltre ovviamente ai commissari - l’assessore all’Urbanistica Francesco Castaldo e i funzionari del Suap e della Pianificazione Urbanistica. A chiedere il parere della commissione la scorsa primavera è stato il servizio Attività produttive-Suap dopo un carteggio con il servizio Politiche di gestione e assetto del territorio. Oggi, in tarda mattina, si conosceranno gli esiti degli approfondimenti effettuati in questi mesi.«Il progetto - spiegarono i funzionari comunali in aprile - prevede la parziale demolizione di edifici esistenti e la ricostruzione di due nuovi edifici di cui uno totalmente commerciale e l’altro per fini commerciali». E qui subentrano le norme tecniche che destinavano una parte minore dell’area ad attrezzature sociali, in particolare alla costruzione di un liceo musicale. E’ su questa parte che il Suap chiede chiarezza perché le norme tecniche che regolamentano l’area risalgono al 1978, e si tratta pur sempre di un’indicazione su un terreno di proprietà privata.