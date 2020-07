Donna muore per covid, proclamato il lutto cittadino

Una donna è morta per coronavirus a Priverno. Lo ha comunicato il sindaco Anna Maria Bilancia proclamando il lutto cittadino per domani, giorno dei funerali. E' la vittima numero 37 dall'inizio dell'epidemia in provincia di Latina (un numero che sale a 41 morti se si considerano anche le persone decedute in territorio pontino ma residenti fuori dalla provincia).

«Nella giornata di ieri, la nostra Comunità è stata nuovamente ferita da un altro lutto - scrive la Bilancia - che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa della pandemia. Ci ha lasciato anche la nostra cara Agostina Felici, dopo una lunga lotta contro il virus maledetto che ha causato e diffuso tanto dolore in tutto il mondo. Ci stringiamo con affetto intorno al marito, al figlio, a tutti i familiari porgendo loro, a nome di tutta la Comunità, le condoglianze più sentite. I funerali saranno celebrati domani, sabato 18 luglio, alle ore 14.30, presso l'Abbazia di Fossanova. Nella giornata di domani è proclamato il lutto cittadino. Si invitano i cittadini ad osservarlo nei modi ritenuti più consoni, anche con un minuto di silenzio in concomitanza con l'inizio dei funerali. Gli eventi artistici, programmati nella serata di domani dal Comune, sono annullati».

