Latina, primo consiglio comunale in videoconferenza. Il sindaco: «Grande dignità da parte di tutti i cittadini, ce la faremo»

Si apre con un minuto di silenzio per tutti i morti del coronavirus, il Consiglo comunale di Latina, nella sua prima seduta in videoconferenza, ora in corso. Il sindaco, Damiano Coletta, nel suo intervento iniziale, ha ringraziato tutti i cittadini, affermando che la città «sta rispondendo con grande dignità di essere rigorosi. Grazie Latina per esserti scoperta squadra vera, generosa, solidale, Questa consapevolezza deve darci la fiducia che in futuro avremo la libertà di tornare a vivere la nostra vita. Mai nessuno resterà indietro, mai come ora dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro. Abbiamo la forza e l'energia per ricominciare. Forza Latina, ce la faremo». Coletta ha poi rivolto ringraziamenti a tutto il personale socio sanitario, a tutte le forze dell'ordine, a tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale. La seduta del Consiglio ha all'ordine del giorno il Bilancio di previsione 2020, contenente anche alcuni milioni di euro proprio per affrontare l'emergenza da Covid-19.