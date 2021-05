Latina, primo caso di variante indiana nella zona rossa di Bella Farnia

Primo caso di variante indiana scoperto in provincia di Latina. Si tratta di un contagio rilevato dallo screening della Asl nella zona rossa di Bella Farnia, a Sabaudia, nella comunità di nazionalità indiana. La conferma arriva, dopo le analisi di laboratorio dello Spallanzani, dall'assessorato alla Sanità della Regione. «Il cittadino è attualmente in quarantena vigilata dalla Asl» di Latina, spiega l'assessore Alessio D'Amato.

Cos'è la variante indiana - È una mutazione del Covid che desta preoccupazione in quanto ha una trasmissibilità maggiore del normale . La conferma è arrivata dall'epidemiologa Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus. «Un lavoro non ancora sottoposto a revisione tra pari» condotto «su un limitato numero di pazienti suggerisce che vi sia una ridotta neutralizzazione».

Ultimo aggiornamento: 17:37

