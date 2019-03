Latina, primarie nazionali del Pd. Alta l'affluenza, alle 16 oltre 4mila votanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Code ai seggi, affluenza definita buona dall’organizzazione, per circa 4mila votanti in provincia di Latina registrati nel primo pomeriggio. Per le primarie nazionali del Partito democratico, che vedono in lizza per la carica di segretario Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, e i cui seggi, aperti alle 8 chiuderanno alle 20, si profila un’affluenza finale molto alta. I dati sono registrati tra le 13 e le 16, e in particolare, a fare da traino, oltre al capoluogo, con circa mille votanti a metà giornata, si riscontrano elevati flussi di votanti a Minturno (340), Aprilia (392), Gaeta (330), Terracina (284 alle 16) Cori (160), Cisterna (130), Sezze (160), Itri (120), Formia (più di 300, nei diversi seggi cittadini); quasi a quota cento votanti Castelforte, Sabaudia e Pontinia, e via via gli altri Comuni. Lunghe, in particolare, le code per il voto registrate nel seggio del capoluogo nei minuti di maggiore affluenza.