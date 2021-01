Latina, preso l'attaccante Antonio Calabrese. Salutano due under

Un acquisto e due cessioni per il Latina Calcio 1932 in questa finestra di mercato di gennaio. Nel tardo pomeriggio di oggi è stata definita la trattativa per l’attaccante Antonio Calabrese, classe 1996, già in organico con la Vastese in serie D e cresciuto nelle giovanili del Bologna, per poi passare al Racing Roma, Castelfidardo e il Picerno per un totale di 177 gare disputate e 46 reti realizzate. Hanno salutato il gruppo nerazzurro Filippo Vinacri, difensore classe 2002 e Simone di Bartolomeo, del 2001, attaccante che ha collezionato tre presenze nelle otto partite disputate dai nerazzurri. Entrambi hanno fatto rientro alla Ternana.

