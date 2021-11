Latina, presidenza del Consiglio: Tiero eletto alla seconda votazione all'unanimità, ma è polemica

Diciotto voti a favore, 14 schede bianche. L'esatta fotografia delle forze in campo in Consiglio comunale di Latina, di maggioranza di centrodestra e di minoranza di Lbc e Pd, e Raimondo Tiero (FdI) candidato alla carica di presidente del Consiglio, salta l'elezione alla prima chiama. Nella prima e seconda chiamata, infatti, occorre il quorum dei 2/3 dell'aula, maggioranza qualificata, mentre dalla terza chiama basterà la maggioranza semplice, della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Per essere eletto subito, quindi, Tiero avrebbe avuto bisogno dei voti anche della minoranza, cosa che era stata auspicata nelle passate ore, per un primo tentativo di intesa. Ma la fotografia è stata impietosa: 18 voti (oggi manca la consigliera di centrodestra Patrizia Fanti) a 14. Valeria Campagna (Lbc) dopo la prima chiama ha chiesto la sospensione. Al rientro, è ora in corso la seconda votazione.

Alla seconda votazione Raimondo Tiero è stato eletto all'unanimità alla seconda votazione con 32 voti. Va segnalata una curiosità: i voti sono stati espressi in modo diverso dai consiglieri, c'è perfino chi ha scritto sulla scheda "Raimondi Tiero", poi c'è chi ha votato Tiero, chi Raimondo Tiero detto Remo, e infine chi ha votato Tiero Raimondo.

Ecco i numeri delle schede con il nome scritto differentemente: 13 voti sono stati espressi "Tiero Raimondo detto Remo"; 5 con la dicitura "R. Tiero"; 3 con addirittura hanno storpiato il nome scrivendo "Raimondi Tiero"; altri tre hanno preferito "Tiero Raimondo"; tre il più semplice "Tiero"; 5 un formale "Raimondo Tiero". Ovvie le polemiche per questo modo di esprimere il voto: un modo palese, per identificare l'espressione di voto, nonostante questo venisse espresso nel segreto dell'urna.