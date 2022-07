Latina il prefetto ha nominato il commissario: in Comune arriva Carmine Valente

Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha nominato in questi minuti il nuovo commissario che guiderà il Comune di Latinadopo la sentenza del Tar che ha dichiarato decaduti sindaco, giunta e consiglio comunale. La scelta è caduta su Carmine Valente che sarà affiancato da due sub commissari la dottoressa Monica Perna e il dottor Maurizio Alicandro.

Carmine Valente aveva appena concluso il suo incarico come commissario al Comune di Sabaudia, dove si era insediato dopo le dimissioni della sindaca Giada Gervasi che si era dimessa dopo essere stata arrestata.

Il sindaco Damiano Coletta aveva annunciato ieri che questa mattina avrebbe presentato il ricorso contro la sentenza del Tar.

