Il prefetto di Latina in visita allo stabilimento Leonardo di Cisterna

Il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha visitato di recente, insieme a una delegazione istituzionale, lo stabilimento di Leonardo a Cisterna di Latina. Ad accoglierli Marco De Fazio, Managing Director

Oltre al sito e alle sue linee di produzione, sono stati presentati al Prefetto i progetti di alternanza scuola – lavoro già avviati con gli istituti tecnici superiori presenti sul territorio e, nello specifico, con l’Istituto “Galilei – Sani” di Latina e con l’Istitut “Trafelli” di Nettuno. «Tali iniziative - si legge in una nota - dimostrano l’impegno e la collaborazione costante tra Leonardo e le istituzioni locali, che insieme continuano a investire nella formazione delle nuove generazioni e sul futuro del territorio, con l’obiettivo di creare manifattura ad alta intensità tecnologica e di generare crescita e sviluppo sostenibile».

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Criminalità, audizione del prefetto in commissione antimafia LATINA Sabaudia: visita del prefetto di Latina al Comando Artiglieria...

Nel Lazio Leonardo conta più di 6.100 dipendenti, di cui circa 600 nello stabilimento di Cisterna di Latina. Con i suoi due centri di eccellenza dedicati all’elettronica e alla meccanica, il sito è un importante riferimento per la produzione di schede elettroniche e parti meccaniche per velivoli ed elicotteri, come il velivolo Eurofighter Typhoon, l’aereo da addestramento M-345 e gli elicotteri NH90 e AW609.

© RIPRODUZIONE RISERVATA