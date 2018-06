Latina, precipita ultraleggero in un campo agricolo: un ferito

Precipita ultraleggero a Pontinia. E' accaduto oggi intorno alle 12 a Pontinia. Il personale dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina (e in particolare del distaccamento di Terracina) è intervenuto in via dei Comunali, dopo una segnalazione giunta al 115 , che indicava la caduta di un velivolo in un campo agricolo. Arrivati sul posto, gli operatori, trovavano un piccolo biposto in un terreno agricolo.«Al momento del nostro arrivo - raccontano i vigili del fuoco - l'unica persona coinvolta, era già stata soccorsa dal personale sanitario. Il nostro intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza il velivolo ed assistere le operazioni di travaso del carburante vista la copiosa perdita a seguito del dannegiamento di una ala». A quanto risulta la persona coinvolta è stata medicata sul posto dai sanitari del 118.