Festa della mamma, cartoline dedicate negli uffici postali della provincia

Anche in provincia di Latina Poste italiane celebra la Festa della Mamma e dedica alla ricorrenza, in calendario domenica 9 maggio, due colorate e animate cartoline filateliche.

Le cartoline sono già disponibili negli uffici postali con sportello filatelico di Latina Centro (Piazzale dei Bonificatori), Aprilia, Cisterna, Formia, Gaeta, Minturno, Sabaudia e Terracina, dove fino al 10 maggio sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

«Un’occasione unica - sottolineano da Poste italiane - per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa.Intendiamo sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo»

