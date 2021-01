Latina, il porta a porta inizierà il 15 marzo nei borghi Piave, Faiti, San Michele e allo Scalo

Inizierà il 15 marzo la raccolta dei rifiuti porta a porta a Latina Scalo, e nei borghi Piave, San Michele e Faiti da parte dell'Azienda dei beni comuni. L'annuncio oggi, in conferenza stampa, in cui è stato precisato come la distribuzione dei kit di contenitori e buste per la differenziata inizierà l'8 febbraio. «Si tratta dei primi 20mila abitanti, cui faranno seguito, in vari step, altri quartieri, per arrivare a coprire 60mila abitanti per la fine del 2021 e gli altri 60mila entro il 2022; nei quartieri in cui iniziamo, si raggiungerà subito il 70% di differenziata», ha precisato il presidente di Abc, Gustavo Giorgi, in conferenza stampa, annunciando come i dettagli precisi dell'operazione saranno resi noti in un successivo appuntamento previsto per il 5 febbraio. «Si parte dai quartieri in cui è maggiore l'usanza di conferire nel nostro Comune da parte di cittadini di altre città confinanti - ha poi spiegato l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini - in questo modo blindiamo Latina». Se il vice sindaco, e assessore alle Società partecipate, Paola Briganti, ha ricordato «i numerosi ricorsi contro la nostra decisione di fare un'azienda speciale, di fronte ai quali la magistratura ha sempre dato ragione all'amministrazione», mentre il sindaco, Damiano Coletta ha ricordato come «ora è il tempo di fare squadra, tutti insieme».

