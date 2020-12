Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha convocato per stamane alle 9, nella sede della prefettura, i sindaci di Formia, Gaeta e Itri per fare il punto della situazione del torrente Pontone, esondato alla foce all'alba di domenica scorsa. Saranno esaminate anche le iniziative da adottare per superare o comunque attenuare le criticità e i rischi idrogeologici del torrente che nasce a Itri e sfocia a Vindicio, ai confini tra Formia e Gaeta, proprio nell'area in cui si sono registrati domenica mattina i maggiori danni e disagi. I tre sindaci hanno accolto con grande interesse l'invito del prefetto, una voce autorevole che può dare un grande contributo per accelerare la soluzione di un problema così grave e annoso.Il Rio di Itri, che solo nel tratto finale prende la denominazione di torrente Pontone, sostiene il sindaco di Formia, Paola Villa - deve vedere assolutamente un coinvolgimento deciso di risorse finanziarie sia da parte della Provincia che della Regione. Ciò che si è riuscito a fare nei mesi scorsi per il Rio Santa Croce, dove un progetto di messa in sicurezza provinciale ha visto l'avallo bipartisan dei consiglieri regionali La Penna e Simeone, ottenendo un primo finanziamento di due milioni e 500mila euro, potrebbe e dovrebbe succedere anche per Pontone. I tre Comuni di Gaeta, Itri e Formia aggiunge - utilizzando la risorsa ministeriale appena arrivata di 300 mila euro, devono approdare subito ad un progetto esecutivo-definitivo per poi avere un finanziamento regionale per realizzarlo. Ben venga l'aiuto da chiunque rappresenti questo territorio per arrivare a mettere in sicurezza il torrente Pontone. Il Golfo di Gaeta - rincara il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - non può continuare ad essere considerato come la cenerentola del Lazio. Dobbiamo essere uniti, a tutti i livelli, senza distinzioni politiche, e battere forte i pugni sui tavoli della Regione, finora alquanto sorda, e dei vari ministeri per ottenere quei finanziamenti che da anni richiediamo per mettere finalmente in sicurezza il torrente e assicurare l'incolumità dei cittadini e delle strutture esistenti nelle aree circostanti. Infine, il sindaco di Itri Antonio Fargiorgio annuncia che porterà in visione al prefetto gli atti compiuti finora dal suo Comune per la realizzazione di un'opera che attende un finanziamento di dieci milioni di euro e che rappresenterà una svolta epocale e servirà ad eliminare o almeno ad attenuare le criticità che ora caratterizzano il torrente. S.Gio.

