Polizia locale, in pensione il commissario Piva: il saluto del comandante e dei colleghi

Il saluto del comandante e quello dei colleghi, la comprensibile commozione, e una "colonna" della polizia locale di Latina che da domani - 1 maggio - sarà in pensione. Si tratta di Giacinto Piva, per anni addetto all'infortunistica stradale - la "squadra" che ha messo in piedi è considerata un fiore all'occhiello del comando - e di recente responsabile dell'unità organizzativa che si occupa di controllo del territorio.

«Una colonna, un riferimento e un amico per tutti i colleghi - scrive in una nota il dirigente, Francesco Passaretti - che lo ricorderanno per la sua alta professionalità, le sue doti umane che lo hanno sempre contraddistinto come uomo fidato e ufficiale al quale tutti si relazionavano».

A Piva è stato consegnato un "Crest" del comando di polizia locale di Latina.

