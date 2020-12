Giovanissimo e incensurato e in possesso di circa un chilo di stupefacente. I poliziotti della squadra volante della questura hanno fermato un 19enne, Manuel Nardone, che era alla guida di una Smart e che, alla vista degli agenti, ha cercato di nascondersi in un parcheggio vicino a un esercizio commerciale del capoluogo. Il ragazzo, all'atto del controllo, non è riuscito a nascondere un certo nervosismo che ha spinto i poliziotti a procedere a una perquisizione personale e del veicolo. Nella tasca del giubbino che indossava c'erano 14 grammi di hashish, suddivisi in singole dosi.

A quel punto l'accertamento si è esteso anche alla sua abitazione, poco lontana dal luogo del controllo. Qui gli agenti della Volante hanno rinvenuto, in una cassettiera della stanza da letto, altri sette panetti di hashish ancora avvolti da una pellicola di cellophane trasparente, per un peso complessivo di 700 grammi. Nella stessa stanza sono stati poi trovati, occultati all'interno del comodino, 100 grammi di marijuana che erano dentro una busta pronta per la vendita. C'erano poi denaro contante per 2.100 euro in banconote di diverso taglio considerato provento dell'attività di spaccio e 10 candelotti artigianali con materiale esplosivo che sono stati sottoposti a sequestro e su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Sui panetti rinvenuti dalla polizia il giovane pusher aveva applicato un'immagine di Goky, un personaggio del cartone animato Dragon Ball, in modo da distinguere verosimilmente la qualità dello stupefacente o la sua provenienza. In casa è stato trovato anche materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, come bilancini di precisione, forbici e trituratore e in un'altra stanza altri 150 grammi di hashish. Accompagnato in questura il 19enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di materiale esplosivo. Il sostituto procuratore Sgarella ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

