Indagini lampo della squadra mobile e un arresto dopo il colpo consumato ai danni del supermercato Eurospin che si trova in via della Stazione a Latina Scalo. L'episodio risale al 29 novembre scorso, poco prima dell'orario di chiusura, quando un uomo si era presentato nell'esercizio commerciale, con il volto coperto da cappello e da una mascherina anticovid, e aveva aggredito e spintonato una cassiera costringendola a consegnare il denaro contante, per poi fuggire facendo perdere le tracce.

Agli arresti è finito ora Romualdo Montagnola, classe '86, personaggio già noto agli archivi delle forze dell'ordine per alcuni precedenti analoghi. Fin dalle prime battute i sospetti degli investigatori diretti dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo si erano indirizzati verso il 34enne originario di Sezze perché durante il sopralluogo successivo alla rapina gli esperti della polizia scientifica avevano raccolto alcuni elementi di prova che hanno consentito di stringere il cerchio sul soggetto che già in passato si era reso responsabile di episodi di rapina. L'uomo però, probabilmente consapevole di essere braccato dalla polizia, si è reso subito irreperibile riuscendo a sottrarsi alle prime ricerche effettuate dagli investigatori.

Le indagini condotte sul territorio non si sono fermate e nella serata del 9 dicembre il personale della squadra mobile è riuscito a rintracciare il malvivente all'interno di un casolare di campagna, privo anche di energia elettrica, dove aveva trovato rifugio subito dopo aver consumato il colpo. Nel corso di una successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro gli abiti che l'uomo indossava nel corso della rapina, immortalati anche dalle immagini delle videocamere di sorveglianza interne all'esercizio commerciale.

L'attività investigativa ha portato a Montagnola anche per un altro episodio: un furto messo a segno il 20 novembre in un bar ristorante di Borgo Carso, che aveva fruttato circa mille euro. Valutati i numerosi elementi di prova raccolti, l'uomo è stato sottoposto a fermo di iniziativa della squadra mobile e condotto nella casa circondariale di Rebibbia.

