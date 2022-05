Polizia, ambulanza e vigili del fuoco in viale XXI Aprile a Latina, ecco cos'era accaduto

Trambusto questa mattina in viale XXI Aprile poco dopo mezzogiorno. I residenti si sono prepoccupati quando hanno visto piombare sulla circonvallazione, non lontano da Parco Falcone e Borsellino una ambulanza, un'autoscala dei vigili del fuoco, due pattuglie della Squadra Volante della polizia e anche due poliziotti in motocicletta. La strada è stata chiusa e per alcuni minuti in molti hanno pensato che stesse accadendo qualcosa di grave. Il traffico è stato deviato, ma poi si è capito che era solo a causa dei mezzi di soccorso che ingombravano la carreggiata.

Fortunatamente infatti non è accaduto nulla di grave. Semplicemente una signora anziana ha telefonato al numero unico di emergenza chiedendo aiuto. Era rimasta chiusa dentro casa, non riusciva ad aprilre la porta e non era in grado di uscire. I problema si è risolto nel giro di un quarto d'ora. I mezzi di soccorso sono tornati alla base senza dover praticamente intervenire e la strada è stata riaperta.