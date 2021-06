Polizia ad "Alto impatto": controlli, multe e sequestri. Arrestato 49enne per evasione

Sabato 26 Giugno 2021, 16:13

Controlli serrati in città da parte della polizia. La questura di Latina, attraverso la squadra volante, ha eseguito nelle scorse ore l'operazione "Alto impatto", predisponendo diversi posti di controllo sul territorio. Le persone identificate sono state 75 e 55 invece i veicoli controllati (2 minicar sono state sequestrate per mancata assicurazione); elevate contravvenzioni per infrazioni al codice della strada (8) e per musica ad alto volume (5). Sedici controlli etilometrici eseguiti. Oltre alle due minicar sequestrate, sanzionati i conducenti per eccesso di velocità e per mancato uso delle cinture di sicurezza.

APPROFONDIMENTI LATINA Controlli a tappeto della polizia stradale: pioggia di...

Arrestato un 49enne invece per evasione, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, conosciuto per i suoi numerosi precedenti penali (rapina e evasione), era ai domiciliari ma è stato trovato in strada poco distante dalla propria abitazione. Gli agenti lo hanno dunque bloccato ed arrestato. Il 49enne a quel punto avrebbe reagito e minacciato i poliziotti, ma è stato tutto inutile.