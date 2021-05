Schianto al Piccarello, auto entra dentro un muretto

Schianto tra due auto intorno alle 17.30 a Latina. Una violenta collisione tra due auto, una Citroen C3 e una Ford C Max: nell'impatto la prima auto ha abbattuto il cartello stradale dell'incrocio tra via di San Francesco e via degli Aurunci ed è letteralmente entrata nel muretto di recinzione di una causa. Feriti i due conducenti delle autovetture, per fortuna in modo lieve. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Latina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA