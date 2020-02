Latina, si riapre il giardino di Piazza del Popolo: l'appuntamento è per venerdì mattina

Via le recinzioni, lavori finiti, venerdì mattina alle 10 riapre il giardino di piazza del Popolo a Latina, lo spazio verde centrale recintato da mesi per i lavori che hanno dato un nuovo volto all’area. Nelle intenzioni la piazza doveva essere pronta per il compleanno della città, il 18 dicembre, in realtà come spesso succede quando si tratta di portare a temine dei lavori i tempi si sono allungati.

Il progetto ha visto, da un lato, la realizzazione di un classico giardino all’italiana, con la messa a dimora nei parterre centrali di piante di mirto e arbusti di rose, mentre, negli altri quattro parterre, il mirto sarà solo nella aiuole rettangolari perimetrali, mentre in quelle interne sarà impiantato prato precoltivato e rose. Venerdì, finalmente, la città potrà vedere il risultato finale dell'intervento in quello che è il suo cuore, la piazza principale. © RIPRODUZIONE RISERVATA