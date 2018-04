Latina, piazza Buozzi. Tra panchine arrugginite o divelte

di Andrea Apruzzese

Panchine rimosse e non ripristinate, e altre in condizioni al limite della pericolosità, tra ruggine e assi divelte. È la situazione nella centralissima piazza Bruno Buozzi di Latina, di fronte al Tribunale, e accanto all’edicola (una delle poche rimaste in città). Alcuni mesi fa, anche in seguito alle segnalazione, il Comune decise di rimuovere le due panchine che versavano nelle peggiori condizioni. Ma, da allora, non sono ancora state ripristinate e, per terra, sono rimasti i segni dei ferri di ancoraggio tagliati. Le due rimaste, però, non sono in condizioni migliori: alcune assi sono mancanti e, di quelle rimaste, diverse sono piegate, o arrugginite. Ora, dai residenti della zona, la richiesta di intervenire: quelle panchine, soprattutto per le persone anziane, rappresentavano un piacevole momento di sosta, in cui dedicarsi anche alla lettura del giornale. «Al più presto porremo mano alla situazione», è l’assicurazione dell’assessore al Patrimonio, Decoro e Lavori pubblici del Comune di Latina, Emilio Ranieri.

Giovedì 19 Aprile 2018



