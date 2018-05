Latina, piantagione di marijuana in un container: due arresti della Squadra Mobile

Un'intera piantagione di marijuana nascosta in un container. E' quanto hanno scoperto gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno arrestato due persone in flagranza di reato. In totale sono state trovate 97 piante. Il container era dotato di impianto di illuminazione, riscaldamento, ventilazione e aspirazione. Nella stessa operazione sono state sequestrate armi e altra sostanza stupefacente già confezionata e pronta per lo spaccio.







Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



