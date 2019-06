Latina piange Renato Mocellin, storico presidente di Sicma e Atletico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amava lo sport, non solo il calcio. Se n'è andato Renato Mocellin, 84 anni, imprenditore metalmeccanico nato e vissuto a Bassano del Grappa, prima di trasferirsi all'inizio degli anni Settanta in terra pontina dove ha seguito con passione le più disparate discipline sportive. Dal calcio (Latina Fc e Formia), al basket (con laSicma sud), all'atletica leggera (il cross dei Casali Pontini) e persino il baseball (con il Baseball Nettuno). Ma soprattutto il calcio e non solo a Latina. Nel 1997 trasferì l'Atletico Latina a Formia, un'esperienza durata un'anno e mezzo tra «salti d'umore» e «buoni risultati sul piano tecnico e, soprattutto, con il merito non trascurabile di aver evitato la scomparsa del calcio locale dopo tre retrocessioni consecutive». Poi il ritorno a Latina e perfino un intermezzo da allenatore sulla panchina del Campo Boario.Questa mattina il Sindaco Damiano Coletta e tutta l’Amministrazione comunale di Latina hanno espresso «cordoglio per la scomparsa di Renato Mocellin, storico imprenditore del capoluogo impegnato nel calcio e nel basket. Proprio nella pallacanestro Mocellin scrisse pagine importanti della città negli anni dei derby tra la sua Sicma Sud e l’AB Latina».«È un altro pezzo di storia del basket di Latina che se ne va - ha commentato il primo cittadino Damiano Coletta -. A nome personale, della Giunta e dell’intera città esprimo vicinanza alla famiglia per la grande perdita».I funerali si terranno oggi pomeriggio a Latina alle 15.30 a Santa Rita.