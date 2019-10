Latina, pesca illegale: la Guardia costiera sequestra 132 "polpare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia costiera di Terracina durante l’attività di pattugliamento nelle acque antistanti il litorale di Latina, si è imbattuta in delle attrezzature da pesca abusiva. Apparentemente sembravano solo piccoli galleggianti, ma dopo un’attenta ispezione, i militari hanno capito come in realtà questi dispositivi fossero dei segnali da pesca illegali.Questi segnali, inusuali e che in assenza della prevista segnaletica costituiscono intralcio e pericolo alla sicurezza della navigazione, erano collegati a 132 tubi di plastica utilizzati per la pesca dei polpi. Attrezzi, delle nasse cilindriche di fattura artigianale, denominati comunemente “polpare”, che sono stati sequestrati in quanto non segnalati secondo la normativa vigente e, comunque, in numero superiore a quello consentito dalle norme sulla pesca sportiva.I militari della Guardia Costiera hanno quindi provveduto al recupero degli attrezzi e alla successiva liberazione del prodotto ittico, liberandolo in mare in quanto ancora vivo, evitando così che i responsabili potessero recuperare il pescato e immetterlo sul mercato.