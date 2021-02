"Positive mental healt", iniziativa di formazione nell'ambito dell'Erasmus+

E' stata organizzato per sabato 20 febbraio a Latina l'evento formativo "Positive mental healt". L'iniziativa e dell'Associazione Kamaleonte con il patrocinio del Comune di Latina, la collaborazione della Uisp di Latina e della Pro Loco di Borgo Grappa che dalle 9,30 ospiterà l'iniziativa.

«Dopo un anno di lavoro intenso, condotto in sinergia con l’Università Irlandese di Galaway , Anatta foundation ( NL) e altri 3 partner europei, verrà presentato il Progetto finanziato dal programma europeo Erasmus+ Positive Mental Health in Youth Work, la pubblicazione e le linee guida per la promozione del benessere psicologico ed emotivo dei giovani in ambito educativo - si legge in una nota - Sempre più spesso giovani, bambini e bambine hanno bisogno di riconnettersi con se stessi, gli altri e la natura per ritrovare quel benessere psicologico che consenta loro di crescere nel pieno delle loro potenzialità»

«Mai come oggi, a seguito della pandemia, le sfide delle Istituzioni, degli educatori, dei formatori, degli insegnanti riguardano la promozione del BenEssere psicologico e fisico di giovani, bambini e bambine» - sottolinea Mario D’Agostino, Responsabile dell’ Associazione Kamaleonte.

Durante l’evento sarà consegnata la pubblicazione contenente le teorie di riferimento e l’esito delle più recenti ricerche in ambito di promozione del benessere psicologico di giovani e bambini/e in ambito educativo, unitamente alle linee guida rivolte agli educatori che operano sia in ambito formale che non formale. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

L’iniziativa è su prenotazione e a numero chiuso, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Per informazioni 366 245 7807, info@kamaleonte.org - www.kamaleonte.org

