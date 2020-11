Il Pd commissaria Fondi e Terracina dopo la debacle alle ultime elezioni

Pd sconfitto alle recenti elezioni amministrative di Fondi e Terracina, e cadono le prime teste, con il commissariamento dei locali circoli del partito. Con 53 voti a favore e 2 contrari, la direzione regionale del Pd del Lazio ha approvato la proposta del segretario Bruno Astorre di commissariare otto circoli, due dei quali in provincia di Latina, Fondi e Terracina: il primo sarà retto da Matteo Marcaccio, il secondo da Carmela Cassetta. «I commissari faranno un lavoro importante di apertura del partito e di aggregazione di nuove energie - spiega il segretario provinciale del Pd di Latina, Claudio Moscardelli - Carmela Cassetta e Matteo Marcaccio sono due giovani dirigenti regionali oltre che provinciali del Pd e a loro auguro buon lavoro e sono certo che assolveranno al meglio il compito assegnato». Nel Pd, che ha di recente celebrato il congresso comunale del capoluogo, con l’elezione di Franca Rieti e il rinnovo del direttivo cittadino, non mancano alcune voci pronte a chiedere anche un rinnovo nei confronti della segreteria provinciale, dopo i risultati ottenuti nei due Comuni al voto un mese fa. A Fondi, a pagare la scelta di appoggiare Raniero De Filippis, è l’ormai ex segretario cittadino, Danilo Pallisco, mentre a Terracina la scure si abbatte su quella che fu la conduzione di Daniele Cervelloni. Fondi, a onor del vero da anni feudo di centrodestra, vedeva candidato sindaco del Pd, e della lista Camminare insieme, Raniero De Filippis: si è fermato al primo turno, con 1.723 voti pari al 7,52%, finendo addirittura quarto, e ben lontano da ogni possibilità di ballottaggio. Il risultato delle liste è stato ancora più critico: il Pd ha infatti ottenuto il 2,91%, superato, con il 4%, dalla lista di coalizione. Unica consolazione, l’ingresso in Consiglio, come candidato sindaco non eletto, del solo De Filippis. A Terracina, dove nell’ultimo specchio di precedente consiliatura già i consiglieri Dem erano via via usciti dal gruppo per confluire nel Misto, il risultato è identico: qui il candidato del Pd era Armando Cittarelli, che ha ottenuto voti e percentuale assai simile a quello del collega di Fondi: 1.608 voti e 7%; meno voti (1.568) ma percentuale lievemente più alta (7,09%) . Unico a entrare in Consiglio, come candidato sindaco non eletto, lo stesso Cittarelli.

