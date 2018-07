Latina, partito il nuovo appalto del trasporto pubblico: ecco le novità

di Vittorio Buongiorno

E' partito questa mattina il nuovo appalto del trasporto pubblico nel capoluogo pontino con un viaggio "inaugurale" dalle autolinee alla stazione. La sostanziale novità riguarda i mezzi, come i viaggiatori hanno potuto constatare, sono nuovi e dotati di aria condizionata. Un bel passo avanti rispetto agli standard cui la città era purtroppo abituata da decenni.Alle 9.45 l'autobus è partito alla volta dello Scalo con a bordo il sindaco damiano Coletta, il dirigente Francesco Passaretti, gli assessori Francesco Castaldo e Giulia Caprì, oltre al funzionario Vincenzo Borrelli e ai consiglieri comunali Dario Bellini e Marina Aramini.Cosa cambiaDa oggi sarà difficile se non impossibile viaggiare a scrocco: infatti si potrà salire sui bus solo dalla porta anteriore e l'autista verificherà se i viaggiatori sono in possesso del titolo di viaggio. Chi è sprovvisto del biglietto (altra novità) potrà acquistarlo anche a bordo ma dovrà pagare di più. Il biglietto infatti in tabaccheria o in edicola costa 80 centesimi, mentre acquistato direttamente dall'autista costa 1 euro e 50 centesimi. I furbi che riusciranno comunque a salire senza tagliando dovranno fare attenzione ai controllori che saliranno a bordo non in divisa ma come normali viaggiatori e si qualificheranno con un tesserino. Da oggi, primo luglio, dunque i biglietti del precedente gestore, non saranno più validi, mentre eventuali abbonamenti annuali manterranno la loro validità.Cosa non cambiaAl momento le linee e gli orari restano gli stessi e sarà possibile verificarli sul sito del Comune ( qui ). La disciplina tariffaria resterà invariata, ma sarà necessario dotarsi dei nuovi biglietti e degli abbonamenti mensili di CSCMobilità.Le lineeRestano venti. La più utilizzata è sicuramente quella che collega la città con Latina Scalo (con 54 corse giornaliere di andata e alrettante di ritorno dal lunedì al sabato e 17 corse di andata e ritorno la domenica e i festivi). Poi ci sono quelle per il mare, per sei borghi, oltre a quelle cittadine che collegano il centro con tutti i quartieri.I mezziSono trentanove i nuovi autobus immatricolati dalla CSC Mobilità (su un totale di 44 autobus), «abbattendo - ha spiegato il gestore - l’età media del parco automezzi a circa un anno, dato notevolmente inferiore rispetto alla media italiana che è pari a 12 anni». I nuovi autobus nella stragrande maggioranza sono Mercedes e hanno una capienza di 26 posti a sedere, oltre 80 posti in piedi e un posto per disabili.Il servizio disabili.I nuovi mezzi sono dotati finalmente di una pedana, che sarà attivata dagli autisti, che consente l'accesso ai bus alle persone in carrozzina. I mezzi sono omologati per trasportare una carrozzina alla volta.I prezziOltre al biglietto normale (80 cent) e a quello da fare a bordo (1,50 euro) c'è il biglietto per 100 minuti (1,20 euro). Al momento tre gli abbonamenti previsti. Quello mensile (32 euro), il mensile ridotto (17 euro) e il mensile per una sola linea (25 euro). Mentre il gestore e il Comune dovranno ora stabilire tariffe e modalità di accesso per gli abbonamenti a prezzo sociale.Programmare il proprio viaggioInteressante novità fornita sul sito della cscmobilità.it (questo il nome dell'associazione di imprese che si è aggiudicata l'appalto) : sarà possibile programmare il proprio viaggio (qui) grazie a una mappa interattiva in cui inserire il punto di partenza e il punto di arrivo e ottenere i vari tragitti possibili utilizzando le linee del trasporto pubblico e il tempo di percorrenza. Con il cellulare si potrà anche verificare la fermata più vicina e individuare anche i punti dove acquistare i tagliandi a terra.Le prossime novitàLa principale è sicuramente l'installazione delle paline elettroniche alle fermate così da sapere in diretta quanto manca all'arrivo del prossimo autobus. Il gestore ha 150 giorni di tempo per installarle, ma ha annunciato che inizierà subito i lavori. In arrivo anche la app per verificare in tempo reale la posizione e gli orari degli autobus in servizio sulle varie linee. Alle autolinee poi il Comune metterà a disposizione uno spazio dove il gestore potrà vendere biglietti, abbonamenti e fornire informazioni.