Un parco rinato dal nulla. È quello ai piedi delle "torri gemelle" di Campo Boario, i due palazzoni popolari accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco di Latina. A prendersene cura un cittadino residente nella zona, Marcello Berdowski, 36enne gran tifoso di calcio ed in particolare del Latina, operaio di Abc, l'azienda speciale che si occupa della raccolta dei rifiuti di Latina, il quale ormai dal 2015 ha preso a cuore quel ritaglio di verde in mezzo alla città e l'ha reso fruibile a tutte le persone del quartiere.

Con l'aiuto di qualche amico e di alcuni "sponsor" (perlopiù negozianti amici e conoscenti), è riuscito a mettere in piedi un campo da calcetto con due porte professionali, un'area giochi per bambini e a rimettere a nuovo panchine e cestini dell'indifferenziata, con tanto di indicazioni. Oggi per colpa del coronavirus è uno dei tanti parchi inaccessibili, ma a renderlo almeno colorato ci pensano le bandiere tricolore poste a decoro e in più ieri il Comune di Latina ha mandato la ditta a tagliare l'erba. Dalle sterpaglie dovute al fermo del lockdown è così rispuntato il parco, dove già nel 2019 aveva preso vita un torneo per bambini con sindrome di Down, organizzato in collaborazione con Hyperion e che aveva portato a partecipare circa 150 persone. Dello scorso febbraio, a pochi giorni dall’esplosione della pandemia, è invece l’ultimo torneo, organizzato tra tifosi del Latina.

«Sono stati eventi bellissimi e che hanno dato grande soddisfazione – ha commentato Bardowski – Spero che si possa presto tornare a organizzare. Da qualche mese sono stato assunto come dipendente fisso da Abc dopo diversi anni di precariato, quindi mi sento anche più sereno nel prendermi cura dell’area. All’inizio la curavo insieme ad alcuni amici, che poi non vedendo riscontri da parte del Comune, si sono tirati indietro, ma io ho continuato da solo nella convinzione che prima o poi qualcosa si sarebbe mosso. In fondo noi qui ci abitiamo: prenderci cura dei luoghi che frequentiamo è a vantaggio di tutti. Ora finalmente qualcosa si sta muovendo: sono in contatto con l’amministrazione, per stipulare un patto di collaborazione». Quasi tutto pronto allora: alla fine del virus, arriveranno di sicuro una festa e un nuovo torneo. Se però qualcuno si aspetta una sfida tra tifosi del Latina e del Frosinone, è avvisato: niente da fare, i tempi non sono maturi. Il covid ha cambiato tutto, ma il derby è sempre il derby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA