Dopo tre conferme, per la nuova squadra in allestimento dellaarriva la prima pedina dall’esterno, il portiere, 32 anni, un metro e 91 per 95 chili, lo scorso anno con il Crotone (A2) ma con una lunga militanza in massima serie con il Savona.“Sono veramente contento dell’ingaggio con Latina, una società ambiziosa con un obiettivo sicuramente importante - ha dichiarato il nuovo arrivato - Dopo la stagione sfortunata di Crotone voglio subito rimettermi in gioco e quale sfida migliore se non quella di riprovare a vincere il campionato con la Latina Pallanuoto? Non vedo l'ora di iniziare e dare il massimo per questa squadra”.“Con l’arrivo di Mattia Conti abbiamo coperto uno dei ruoli fondamentali del nostro settebello, il portiere - ha dichiarato il presidente- Sono convinto che sotto la direzione di Mirarchi rappresenterà una pedina molto importante per la nostra formazione per il prossimo campionato”.Nei giorni scorsi era stato confermato, dopo il capitanoe il bomber, il professore. Un giocatore esperto, completo, che l’anno scorso ha disputato un'eccellente campionato, una pedina importante nella strategia della squadra di coach Mirarchi.“Sono contento di poter continuare questo percorso con la Latina Anzio pallanuoto - ha dichiarato Di Rocco - In questi giorni sono emersi sentimenti di stima e fiducia reciproca che hanno contribuito nella mia scelta di restare con questa società, oltre al fatto di puntare ad un obiettivo importante. Anche quest'anno non sarà facile, varie squadre si stanno attrezzando per provare a fare il grande salto, ma noi non saremo da meno. Personalmente ce la metterò tutta per dare il massimo contributo in ogni partita”.