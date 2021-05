Padel, a Catania la tappa del circuito internazionale con le pontine Stellato e Zanchetta

Dopo Roma e Torino, approda in Sicilia il Cupra FIP Tour 2021. Per la prima volta nella sua storia la città di Catania sarà tappa del circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel, presieduta da Luigi Carraro, fresco di riconferma per il prossimo quadriennio olimpico. Fino a domenica 9 maggio il Mas Padel Center ospita il Fip Rise “Pharmawell srl & Cupra” (5.100 € il montepremi totale), ponendosi in calendario tra gli 80 tornei in programma in 30 Paesi europei. Sui campi del primo circolo di padel nato nell’isola si parte con le pre-qualificazioni, quindi venerdì via alle sfide dei tabelloni principali (Cuadro Final) con sedicesimi al mattino e ottavi nel tardo pomeriggio, sabato un ghiotto menu con quarti e semifinali, per culminare nelle finali domenica.

Nel doppio femminile i favori del pronostico vanno alle “sorelle d’Italia” Chiara Pappacena (n.66 del ranking mondiale) e Giulia Sussarello (n.70), che si presentano forti del successo conquistato nel FIP Star di Dubai dieci giorni fa, con principale rivale la coppia italo-argentina composta da Isabella Cafieri e Julieta Bidahorria (n.57 del ranking WPT). A caccia di punti pesanti per guadagnare posizioni in classifica vanno anche altri binomi italiani che frequentano con assiduità il tour come Valentina Tommasi e la latinense Emily Stellato, fresche reduci dai tornei di Madrid e Alicante e soprattutto dal successo nell'Open di Piacenza. Occhi puntati anche sull'altra giocatrice di Latina Erika Zanchetta che sarà in tandem con Giorgia Marchetti.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Il trofeo Kallen si trasforma e diventa Inge Padel

© RIPRODUZIONE RISERVATA