Latina, pacco sospetto in via Tagliamento: arrivano gli artificieri ma era un falso allarme

Paura ieri sera in via Tagliamento, a Latina, dove nelle cantine di un condominio è stato rinvenuto un pacco sospetto con il simbolo di morte. Uno dei residenti ha quindi dato l'allarme e il condominio è stato raggiunto dai carabinieri, che per precauzione hanno richiesto l'intervento degli artificieri.

Le operazioni sono terminate nella tarda serata senza necessità di procedere all'evacuazione dell'edificio. Gli artificieri hanno accertato che si trattava di un serbatoio di aria in metallo. Il pacco non conteneva dunque alcun materiale esplodente. Non si esclude si sia trattato di uno scherzo.



