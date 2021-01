E' morto a Latina Ottavio Archidiacono, fu giudice istruttore nell'inchiesta sullo stupro del Circeo

E' morto questa mattina a Latina Ottavio Archidiacono. Il magistrato aveva 90 anni. Originario della provincia di Avellino, romano di adozione, era arrivato a Latina come primo incarico nel 1960 come Pretore. Dopo aver lavorato presso il Tribunale di Saluzzo e poi di Chieti era tornato nel capoluogo pontino alla fine degli anni 60 come giudice istruttore conducendo inchieste importanti, dallo stupro del Circeo, all'omicidio di De Rosa, il giovane comunista di Sezze, con l’arresto dell’ononoevole del Movimento Sociale Sandro Saccucci, fino al sequestro Bulgari. Nel 1989 ha assunto l’incarico di Procuratore capo a Frosinone, dove poi è rimasto sino alla pensione nel 2002.

I funerali si terranno domani a latina.

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA