Incidente e peritonite, al "Goretti" due interventi salvavita la notte di Ferragosto

Lunedì 16 Agosto 2021, 08:26

Notte di Ferragosto particolarmente impegnativa per i chirurghi dell'ospedale "Santa Maria Goretti" che hanno eseguito due interventi salvavita. Il primo su un motociclista rimasto vittima di un incidente a Latina e arrivato in ospedale con lacerazioni multiple del fegato e altri traumi addominali. A preoccupare maggiormente, però, era il sanguinamento proprio del fegato che durante l'operazione d'urgenza eseguita da Daniel Sermoneta con l'aiuto di Luigi Greco è stato suturato. I medici hanno eseguito l'emostasi - cioè hanno bloccato il sanguinamento - e applicato "patch" emostatici. Il paziente è stato trasferito poi in rianimazione per ragioni di sicurezza, ma le sue condizioni sono buone.

Poche ore dopo altro intervento d'urgenza, con la stessa équipe che ha operato un giovane proveniente da Ponza con appendice perforata e peritonite. Anche lui è in buone condizioni.