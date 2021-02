Orientamento scolastico, open day al "Pacifici e de Magistris" di Sezze

E' in programma domani - giovedì 18 febbraio - l'open day dell'istituto "Pacifici e De Magistris" di Sezze. «Accoglieremo gli ospiti in totale sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie - dice la dirigente scolastica, Anna Giorgi - e accompagneremo i visitatori alla scoperta delle risorse e delle opportunità dei corsi proposti». Due gli orari di ingresso: il primo alle 18 e il secondo alle 19.

Il Pacifici e De Magistris è un’eccellenza per Sezze e tutto il territorio circostante, ospita ragazzi ed adulti - considerato che ci sono anche corsi serali - provenienti da località vicine e non solo. Un appuntamento importante per il futuro dalle innumerevoli opportunità di lavoro specializzato.

