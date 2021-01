Orientamento scolastico, oltre 600 studenti all'iniziativa organizzata da Unindustria

Oltre seicento studenti delle scuole medie e degli Istituti Tecnici superiori di Latina hanno preso parte alla giornata di orientamento scolastico promossa da Unindustria Latina che si è tenuta in parte in presenza presso l’hotel Europa e sulla piattaforma zoom.

Obiettivo dell’iniziativa quello di agevolare e facilitare le scelte didattiche delle nuove generazioni con riferimento alle specifiche aspirazioni dei ragazzi verso ruoli e professioni di natura tecnica espressamente richiesti dalle aziende manifatturiere.

«Come Unindustria – ha dichiarato il presidente Pierpaolo Pontecorvo – abbiamo voluto creare un importante momento di confronto tra imprenditori, studenti delle scuole medie, insegnanti e genitori, con l’obiettivo di supportare i ragazzi nella scelta scolastica che si accingono a compiere. E’ nostro intento creare un circolo virtuoso tra scuole, studenti e imprese. A tal proposito ringraziamo le aziende associate Provides e Alfamontage con i rispettivi imprenditori Franco Provenziani e Claude Scampone che oggi hanno aderito a questa iniziativa portando la loro testimonianza e sottolineando l’importanza dell’innovazione e della formazione per le imprese, oltre che dando degli spunti ai ragazzi su quelle che sono le figure professionali più cercate dalle aziende. Orientagiovani infatti vuole essere l'occasione per presentare il fabbisogno delle competenze più richieste dalle imprese del territorio».

Hanno preso parte gli Istituti Tecnici Mattei, Einaudi con la professoressa Antonietta De Luca, il Marconi con la professoressa Ester Scarabello, e l’Istituto Galilei Sani con il professor Antonio Tubiello. Da remoto hanno partecipato studenti e professori delle scuole medie ‘Giuliano’, ‘Volta’, ‘Cena’, ‘Corradini’ e ‘Da Vinci’.

