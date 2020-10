La Confartiginato di Latina tornerà, martedì prossimo, ad occuparsi delle conseguenze dell'operazione Dirty Glass. In programma una riunione di giunta che oltre a prendere atto delle dimissioni di Luciano Iannotta, il presidente arrestato il 16 settembre scorso e subito sospeso dall'esecutivo, dovrà pensare ad una nuova nomina per la guida dell'associazione.

A rendere complicato il quadro è il fatto che all'inchiesta dell'Antimafia (i reati vanno dalla materia fiscale e tributaria, all'estorsione aggravata dal metodo mafioso) sono rimasti impigliati a vario titolo anche altri componenti della Confartiginato pontina. Con Iannotta, infatti, il 16 settembre scorso, sono stati arrestati Luigi De Gregoris (componente della giunta) e Natan Altomare (responsabile dell'area Nord, ora ai domiciliari); mentre Pio Taiani (presidente della categoria Artistico) è finito indagato a piede libero. Per tutti è scattata la sospensione da tutte le cariche di Confartiginato. La giunta ha nominato presidente facente funzioni Fabrizio Lisi, generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza, in quel momento vice-presidente vicario. Ma ora che Iannotta ha rassegnato le dimissioni occorre procedere alla nomina di un presidente di ruolo ed eventualmente assegnare ulteriori incarichi qualora al protocollo dell'associazione giungessero anche le dimissioni degli altri indagati o di altri componenti che seppur non indagati sono finiti nelle carte dell'inchiesta. E' il caso dell'avvocato Giovanni Galoppi che, nominato presidente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade del Lazio spa dal Governatore Nicola Zingaretti, ha rinunciato al prestigioso incarico. Galoppi lascerà anche il suo posto nella giunta esecutiva della Confartiginato di Latina?



